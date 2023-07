Il Lecco ha rinnovato il contratto di Matteo Battistini fino al 2025. Questo il comunicato del club: "Calcio Lecco 1912 è lieta di annunciare il prolungamento del contratto di Matteo Battistini fino al 30 giugno 2025.



L’esperto difensore classe 1994, giunto a Lecco due estati fa dal Piacenza, ha collezionato 65 presenze e 3 gol, distinguendosi per correttezza, impegno e ottime prestazioni sul campo. Siamo felici di averti con noi per altri due anni Matteo, non vediamo l’ora di rivederti in campo con la maglia bluceleste!".