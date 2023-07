Calcio Lecco 1912 è lieta di annunciare il prolungamento del contratto di Franco Lepore fino al 2024.



Siamo felici di averti con noi anche per questa stagione Checco, non vediamo l’ora di rivederti con la maglia bluceleste!https://t.co/1lwdyUbzIF pic.twitter.com/RJ77KCuQ4z — Calcio Lecco 1912 (@CalcioLecco1912) July 16, 2023

Ilsi tiene stretto: ufficiale il rinnovo fino al 2024.- Calcio Lecco 1912 è lieta di annunciare il prolungamento del contratto di Franco Lepore fino al 2024.Lepore è un terzino molto esperto classe 1985 che ha dimostrato di potersi adattare anche a difensore. Nella sua lunga carriera ha collezionato più di 400 presenze, 57 gol e 38 assist, tra serie B e serie C, conquistando 6 campionati con le maglie di Lecce, Varese, Monza e Lecco. E’ considerato un eroe per i 3 gol segnati contro il Foggia nelle finali playoff per l’accesso in serie B della scorsa stagione.Siamo felici di averti con noi anche per questa stagione Checco, non vediamo l’ora di rivederti con la maglia bluceleste!