Scatenata la Pro Vercelli che ingaggia Schiavon (Spal) e vuole Tedeschi (Catania) e Formiconi (Bassano). Il Cuneo vuole regalare al nuovo tecnico Scazzola il fedelissimo Ranellucci (Feralpisalò). Oukkhadda (Torino) e Oprut (Genoa) vanno all'Albissola. Triennale per Gusu con l'AlbinoLeffe. Miceli (Lazio) alla Feralpisalò. Il Vicenza in pressing per Brighenti (Cremonese). Polverini (Fondi) e Sanseverino (Pisa) alla Pro Piacenza che ci prova per Ledesma (Lugano).



Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il Pisa stringe per Gori (Bari). Bis Ternana con Lopez (Spezia) e Pobega (Milan). Morselli (Pescara) firma con il Fano. Il Teramo ingaggia Cappa (Sassuolo). C'è Cappelluzzo (Verona) per la Viterbese che prende Milillo (Teramo). Doppietta Rieti: Palma (Mantova) e Papangelis (Gs Kallithea). La Paganese tessera Musacci (Viterbese). Di Livio (Matera) e Corapi (Trapani) verso Catanzaro. Infine il nuovo d.s. del Matera è Volume (ex Taranto).