Andrea Radrizzani, proprietario del presidente del Leeds, parla del possibile ingresso in società di Nasser Al Khelaifi, numero 1 del Paris Saint-Germain: "Siamo amici. Con lui il Leeds avrebbe l'opportunità di competere con i grandi club di Premier League come il Manchester City. Sarebbe una fantastica opportunità. Con Al Khelaifi ho un buon rapporto da molto tempo e per me portarlo al Leeds sarebbe l'occasione di rendere di nuovo grande questo club" le sue parole al Times.