Mentre gran parte dei club inglesi hanno scelto di dare ai propri giocatori fino a 10 giorni di riposo, a causa della sospensione dei campionati dovuta all’emergenza Coronavirus, Marcelo Bielsa ha deciso di fare diversamente. Stando a quanto raccolto dal Mail, infatti, El Loco non fermerà gli allenamenti del suo Leeds, che al momento lotta per la promozione in Premier.