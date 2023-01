Il Leeds archivia la pratica Cardiff al replay del terzo turno di FA Cup con un perentorio 5-2 dopo il 2-2 in Galles: A segno Gnonto e Bamford con due doppiette e Machado, inutili le due reti di Robinson arrivate sul 5-0. In particolare, da sottolineare il gol di Gnonto che ha aperto le marcature, una bicicletta al volo su una palla profonda in area, con l'esterno, dopo essere sfuggito alla marcatura. Pregevole.