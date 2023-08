L'allenatore del Leeds, Daniel Farke ha parlato del futuro di Willy Gnonto, messo ufficialmente fuori rosa fino alla fine del mercato pur confermando che non sarà venduto nonostante la retrocessione in Championship.



"Si allena individualmente allo scopo di rimanere in forma. Ma è stato ricollocato fuori dallo spogliatoio per diverse ragioni. Willy non ha la clausola rescissoria e abbiamo già chiarito che non lo venderemo, ne abbiamo parlato a lungo con lui. Fino a quando tutto non sarà risolto dal punto di vista legale, non si allenerà con il gruppo perché non può concentrarsi sull'allenamento".