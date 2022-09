Wilfried Gnonto, nuovo attaccante del Leeds, ha parlato ai canali ufficiali della società:



"E' stato un po' strano, ma sono felice di essere qui. Anche per la Nazionale: La Premier League è il miglior campionato del mondo e penso che qui potrò continuare a crescere ed essere un giocatore migliore anche per la Nazionale. Se gioco e faccio quello che so fare, sono sicuro che le convocazioni continueranno ad arrivare".



ACCOGLIENZA - "L'allenatore è stato gentilissimo con me, i compagni mi hanno accolto bene e penso che non potrà che migliorare. So che all’inizio non sarà facile, vengo da un altro paese e le cose qui sono molto più difficili, ma voglio adattarmi il più in fretta possibile".



EMOZIONE - "Sta succedendo tutto così in fretta, voglio godermi ogni momento. Ci sono tanti allenamenti, tanti momenti lontano dalla famiglia, ma a me piace giocare a calcio e voglio lavorare per migliorare. Qui c'è uno stile di gioco fatto di potenza e velocità in cui penso di potermi inserire al meglio perché sono questo tipo di giocatore: sono bravo col pallone, mi piacciono gli uno contro uno e provare a fare la differenza. Sognavo la Premier League, ora ci sono: per me è una grande sfida, ma sono convinto che qui potrò fare bene".