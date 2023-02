Il Leeds continua la ricerca per il sostituto di Jesse Marsch. L'ultimo nome accostato ai whites è quello di Arne Slot, tecnico del Feyenoord. Trattativa complicata, fa saprere l'Independent in quanto l'olandese alla guida della squadra di Rotterdam è in corsa su tre fronti, nonché primo in classifica in Eredivisie. La clausola rescissoria è fissata a 6,5 milioni.