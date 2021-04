Lascende in campo, con ildiche attende ildi Jurgen. Ma a tenere banco è ancora l'annuncio della creazione di, con 12 squadre fondatrici già annunciate, tra le quali proprio il Liverpool. E i tifosi, continuando nelle proteste pacifiche, hanno mostrato diversi striscioni contro la decisione dei Reds di entrare a far parte di questo circolo d'élite. Anche i calciatori delsono scesi in campo, nel riscaldamento, con una maglia col simbolo della Champions League, seguita dalla scritta "Guadagnatela", con, sulla schiena, il continuo "il calcio è dei tifosi".E prima del match ancheha fatto sentire la sua voce, alla BBC: "​Capisco la rabbia dei fan a causa della Superlega. Non so esattamente il motivo per cui questi 12 club hanno preso questa decisione. Ma... è sempre 'più partite, più partite'. Si tratta di più soldi, nient'altro. Ho la stessa opinione che avevo sulla Superlega. E' difficile, le persone non sono felici e io non sono coinvolto. Liverpool è più di alcune decisioni. Il mio obiettivo è sempre stato quello di far parte della Champions. Mi piace l'idea che il West Ham la possa giocare. ​Le parti più importanti del calcio sono i tifosi e la squadra. E dovremmo assicurarci che nessuno ostacoli questo". Gli avversari, i propri tifosi e anche il proprio allenatore: a Liverpool in pochi hanno preso bene la decisione della Superlega.