Jesse Marsch, allenatore del Leeds, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro il Chelsea, soffermandosi sulla possibilità che la squalifica di Thomas Tuchel, tecnico avversario, venga rimossa:



"Sono le regole, se vieni espulso devi essere squalificato. Onestamente, sarei molto deluso se a Tuchel venisse permesso di sedere in panchina contro di noi".