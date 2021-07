Secondo quanto riportato dal Daily Mirror, le strade del Leeds e di Kiko Casilla sono in procinto di separarsi. L'esperto portiere spagnolo ha perso il posto in favore di Meslier, collezionando solo 5 presenze nell'ultima stagione, e avrebbe voglia di ritornare in Spagna. Per il tabloid i whites avrebbero trovato con l'Elche l'accordo per una cessione in prestito con diritto di riscatto, nonostante per Bielsa sia un elemento molto importante nella rosa.