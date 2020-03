Edinson Cavani e Zlatan Ibrahimovic sono stati obiettivi concreti del Leeds. Lo svela il proprietario del club inglese Andrea Radrizzani nel corso di una diretta sul profilo Instagram di Gianluca Di Marzio: "Cavani? Il presidente mi aveva dato la disponibilità a verificare l'interesse con il fratello del giocatore. La trattativa però non è mai volata. Ho parlato più concretamente con Zlatan... Poteva darci una spinta decisiva ma ha deciso di andare a Milano. E' stato molto onesto e trasparente con me. Riprovarci per Ibrahomovic per l'anno prossimo? Dipende. Il mercato? Dobbiamo essere razionali e coerenti con la strategia dell'allenatore e della squadra. Le idee di Cavani e Ibra non le ho nemmeno discusse con Bielsa perchè non eravamo arrivati a quel punto per discuterne insieme. Bielsa lavora con un team di 12 scout, loro hanno i 'loro' giocatori ogni mercato e ne discutiamo. Ogni giocatore preso è un mix tra quelli nella loro lista e le opportunità sul mercato. Sappiamo sempre il tipo di giocatore che Bielsa vuole in ogni ruolo e il ds è in costante contatto con lui".