Andrea Radrizzani, presidente del Leeds, parla al Sole 24 Ore di Marcelo Bielsa, allenatore dei Whites: "Quando ho ingaggiato Marcelo Biesla ho parlato con lui per 10 ore a Buones Aires. Ma la prima cosa che mi ha chiesto è stata di migliorare il centro sportivo del Leeds. I giocatori posso formarli, mi ha detto, le strutture no. Ecco perché l’ho scelto: è un perfezionista e gioca sempre all’attacco".



GLI INVESTIMENTI - "​Finora ho investito circa 100 milioni di sterline nel Leeds. La mia società ha anche ricomprato per circa 20 milioni lo stadio, l’Elland Road, che stiamo ristrutturando, ma che già in Championship ci ha permesso di incassare 60 milioni a stagione dai 30 iniziali. Abbiamo partnership internazionali con Amazon Prime, che ci ha dedicato un bel documentario due anni fa, Adidas, Uber, Deliveroo. Il passaggio in Premier vale da solo 100 milioni di sterline per i diritti tv. Quest’anno, senza la pandemia, saremmo arrivati a fatturare 180-200 milioni".