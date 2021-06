Secondo quanto riportato da Eurosport UK, il Leeds sarebbe tornato sulle tracce di Adama Traorè. Nei piani di Bielsa l'ala spagnola sarebbe il partner perfetto per completare il tridente insieme a Raphinha e Harrison. Dopo non essere riusciti ad intavolare una trattativa la scorsa sessione di mercato, i Whites potrebbero approfittare anche del cambio di panchina dei Wolves, anche se la dirigenza arancionera chiede non meno di 40 milioni di sterline per lasciar andare il suo giocatore.