Secondo quanto riportato dal Manchester Evening News, il Leeds sarebbe al lavoro l'acquisto a titolo definitivo di Jack Harrison. Dopo 3 anni in prestito ad Elland Road, culminati con l'ottimo esordio in Premier League dello scorso anno, i whites dovrebbero assicurarsi l'ala di proprietà del Manchester City per una cifra intorno ai 15 milioni di sterline.