Secondo il Sun, l’attaccante spagnolo Rodrigo Moreno Machado, non si è trovato bene in Premier League e sta pensando di lasciare il Leeds.



Il trentenne era arrivato la scorsa estate dal Valencia, ma non è riuscito a rendersi protagonista nel 4-1-4-1 di Bielsa, perdendo anche il posto in nazionale. Per questo potrebbe tornare in patria. Le due squadre di Siviglia sono alla porta.