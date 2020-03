La Assemblea della Lega Basket Serie A che si è riunita oggi in videoconferenza ha accolto le dimissioni dell’attuale Presidente Egidio Bianchi e, avendo deciso di non effettuare modifiche al suo Statuto, ha deliberato alla unanimità di nominare il dott. Umberto Gandini nuovo Presidente e non Amministratore Delegato come deliberato nella precedente Assemblea. Il dirigente potrà liberarsi nel caso in cui dovesse arrivare una chiamata da un club calcistico.