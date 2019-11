La politica si mobilita per combattere il razzismo. Ieri alla Camera l'ex olimpionico della sciabola Marco Marin, deputato di Forza Italia, ha firmato una proposta di legge per reintrodurre nel Codice Penale l'ingiuria per odio razziale: "In occasione di una manifestazione sportiva, chiunque offende l'onore o il decoro di una persona partecipante alla competizione con espressioni di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni". Inoltre c'è anche una pena accessoria: il Daspo da un minimo di sette a un massimo di dieci anni.



Tra i firmatari c'è anche il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Cosimo Sibilia: "È un segnale che deve essere dato anche per rispettare la passione che circonda le tante partite che si giocano ogni settimana".



Il capogruppo della Lega, Riccardo Molinari approva: "Questa è la risposta più giusta. Salvini aveva contestato la troppa enfasi con cui si giudicava il fenomeno del razzismo negli stadi? Abbiamo fatto sempre un discorso diverso, proprio l'esigenza di non criminalizzare una curva e una città ci porta a sanzionare duramente quegli idioti che si rendono protagonisti di quei gesti. La responsabilità è sempre individuale".