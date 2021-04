Svolta o guerra. Il terremoto Superlega ha conquistato prime pagine e dibattiti del mondo sportivo e non solo.Una presa di posizione che ha scatenato numerosi reazioni, non risparmiando critiche e accuse. "Quello che ascoltiamo in queste ore sono pensieri che a noi non piacciono" ha dichiarato, ad del Sassuolo. "Chi aderisce a questo progetto ha una grande responsabilità perché rischia di uccidere il nostro campionato. Cerchiamo di capire ma si prospetta qualcosa di non piacevole".. A ciò si aggiunge, inevitabilmente, l'aumento della forbice tra le big - sempre più ricche - e tutte le altre società, escluse da un format anti-meritocratico, egoista, ma ricchissimo.. Scelta netta e decisa, in contrasto con l'apparente volontà espressa dai 12 club che, nel comunicato di ieri sera, annunciavano: "I club fondatori continueranno a partecipare alle rispettive competizioni nazionali".Il calcio italiano, intanto, corre subito ai ripari e intende chiarire la situazione al più presto.l'obiettivo è tracciare meglio i confini della Superlega per capire con più chiarezza quale sarà il futuroSul piatto, soprattutto, il futuro di Juve, Milan e Inter, con alcune società che