ARZACHENA-JUVENTUS UNDER 23 1-0



ARZACHENA (4-3-1-2): Pini; Pandolfi, La Rosa, Baldan, Trillò; Taufer (32’ st. Porcheddu), Bonacquisti (15’ st. Manca), Arboleda; Casini; Sanna, Gatto (38’ st, Busatto). A disp: Ruzittu M., Moi, Corinti, Loi, Bruni, Carta, Casulla, Onofri, Ruzittu D. All. Giorico



JUVENTUS UNDER 23 (3-5-2): Del Favero; Morelli, Alcibiade (55’ Del Prete), Coccolo; Di Pardo (18’ st. Zanimacchia), Toure, Muratore (20’ st. Olivieri), Emmanuello, Beruatto (43’ st. Pozzebon); Pereira, Bunino (19’ st. Mavididi). A disp: Israel, Nocchi, Zappa, Nicolussi, Kameraj, Capellini, Morrone. All. Zironelli



ARBITRO: Zingarelli di Siena



MARCATORE: 41’ pt. Bonacquisti (A)



AMMONITI: 44’ pt. Morelli (J), 45’+3 st. Porcheddu (A)