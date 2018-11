Cristiana Capotondi, vicepresidente della Lega Pro, parla al Corriere dello Sport della terza serie del calcio italiano: “Come vorrei cambiarla? Intanto abbassando l'età media delle rose. Poi puntando sulla formazione dei calciatori: quando avranno smesso di giocare, in pochi avranno la capacità di mantenersi grazie ai guadagni sportivi, gli altri, il 95%, dovranno stare sul mercato e reinserirsi. I laureati si contano sulle dita di una mano, molti non concludono il ciclo dell'obbligo scolastico. Serve un nuovo rapporto con la scuola, per questo abbiamo un canale aperto con il Miur. Vogliamo introdurre anche un apprendistato tra i 16 e i 21 anni, così ci si può già concentrare su una futura attività lavorativa. Credo che uno sportivo istruito sia un valore aggiunto per la sua squadra”.





SULLE SECONDE SQUADRE - “Dal punto di vista economico, averle libera risorse in più dalla Legge Melandri per le altre squadre. Dopo la Juve aspettiamo le altre società a braccia aperte. Dal punto di vista della comunicazione, ci aiuterà a raccontare meglio il progetto Lega Pro. E poi c'è un richiamo forte per gli investitori”.