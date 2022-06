Lacontinua a esplorare il mondo deglie dopo il lancio di 'Le ragazze nel Cuore', arrivano altri due non-fungible token speciali dedicati a. Il comunicato:Nel pomeriggio di oggi la piattaforma Dachain.com, partner del progetto "" (insieme alla Lega Pro e ad Eleven Sports), ha lanciato, sul mercato, due nuovi non-fungible-token dedicati ad un momento speciale della stagione vincente del FC Südtirol e del Modena FC (rispettivamente i due club hanno vinto il girone "A" e "B")Nello specifico, il primo NFT è dedicato a(portiere 34enne del), che, con la sua parata miracolosa, al 93° minuto di Südtirol-Padova (16 aprile - 37ima giornata di campionato), ha salvato il risultato (il match è terminato con un pari a reti inviolate).Il secondo a(portiere 24enne del), che, nei minuti di recupero della sfida contro l’Imolese, ha segnato il gol del 2-1 da ben 80 metri (il match è stato disputato lo scorso 9 aprile/36ima giornata campionato), entrando di fatto nella storia del calcio (le immagini di questa rete hanno fatto il giro del mondo per la spettacolarità del gesto)."Con Dachain volevamo creare qualcosa di esclusivo per le tifoserie dei due club, giocando chiaramente sull'emozione della promozione conquistata al termine della stagione regolare", ha dichiarato, vicepresidente vicario Lega Pro (con delega all'area marketing e commerciale). "La scelta del gesto più spettacolare l'abbiamo lasciata alle aree marketing e comunicazione di Modena e Südtirol. La particolarità di questa collezione sta nel fatto che entrambi i non-fungible-token sono dedicati alla figura del portiere. Da un lato una parata spettacolare (Poluzzi), dall'altro un numero 1 (Gagno) che si trasforma in centravanti entrando nella storia della Serie C e, più in generale, del calcio italiano. In entrambi i casi sono stati prodotti appena 30 pezzi (disponibili per i tifosi più caldi). Un modo per rivivere e tenere con sè un pezzo di passione, nel segno di una stagione straordinaria".Il progetto NFT è stato lanciato lo scorso 29 aprile e terminerà il prossimo 17 giugno. Dachain.com ha prodotto, per Lega Pro, circa 4.570 non-fungible-token, coinvolgendo tutte le 28 squadre ammesse alla fase Play-Off (oltre ad una collezione speciale della visual artistdedicata alle squadre della "Final Four": Feralpisalò, Catanzaro, Padova e Palermo).