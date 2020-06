La Lega Pro ha comunicato le date in cui si disputeranno play-off e play-out.

I play-off – tutti in gara secca – inizieranno mercoledì 1 luglio con la fase “intragirone” che si concluderà domenica 5 luglio con il secondo turno. I play-off nazionali si apriranno invece giovedì 9 luglio con gli “ottavi di finale”, mentre i “quarti di finale” sono calendariati per lunedì 13 luglio. Le semifinali sono in programma venerdì 17 luglio e la finale per la promozione in Serie B mercoledì 22 luglio.