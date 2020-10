La Lega Pro si complimenta con il Como. La squadra lariana è rimasta un giorno in più a Lucca in seguito al rinvio della gara con la Lucchese per un caso di positività in casa rossonera. In programma la domenica, il match è stato poi disputato, e vinto dai ragazzi di Banchini (foto comofootball.com), il lunedì alle 17.30. Ecco la lettera di Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, rivolta al Ceo del Como, Michael Gandler: "Carissimo Michael, voglio ringraziare te e i tuoi tesserati per lo spirito di lealtà sportiva che avete dato giocando a Lucca e sobbarcandovi sacrifici nell’interesse generale della serie C e del calcio italiano. Questo va ascritto tutto a merito vostro e ti ringrazio perché hai consentito di mostrare il volto del calcio che fa bene al Paese. Non viviamo un momento facile, anzi siamo scossi nelle fondamenta e solo dandoci una mano possiamo uscirne meglio e, forse, anche prima. Il calcio che avete dimostrato è quello che esalta i valori più grandi".