Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, è intervenuto a Tutti Convocati su Radio 24: "E' stata l'assemblea più bella di questo mandato e non era semplice che fosse così. Svolta con grande senso di responsabilità e rispetto delle decisione di ognuno. Poi c'è stata una votazione democratica. Se il campionato non si chiude si sceglie soluzione con meno contenziosi. Auspico non ci siano ricorsi, il Paese soffre, anche se qualcuno ritiene un diritto non rispettato, la gente non ci capirebbe, ci sarebbe un calcio nel sedere e avrebbe ragione. Solidarietà e appoggio della Lega Pro alla Serie A, loro pagano pegno anche per noi. Avremmo un colpo anche noi senza i soldi dei diritti tv per la Serie A. La maggioranza si è espressa per quanto riguarda il merito sportivo, è stato il meccanismo più usato nei momenti di difficoltà. Con questa soluzione andremo al consiglio federale che deciderà".