JUVENTUS UNDER 23-AREZZO 3-1



Juventus U23 (3-4-1-2): Nocchi; Andersson, Del Prete, Coccolo; Zanimacchia, Emmanuello, Toure, Beruatto (19’ s.t. Zappa); Pereira; Mavididi (19’ s.t. Muratore), Olivieri (10’ s.t. Bunino). A disp. Del Favero, Israel, Zanandrea, Kastanos, Bunino, Di Pardo, Morelli, Pozzebon, Kameraj, Capellini. All. Zironelli



Arezzo (4-3-1-2): Pelagotti; Luciani, Pelagatti, Pinto, Varutti (1’ s.t. Sala); Foglia (33’ s.t. Bruschi), Abdallah, Buglio; Serrotti (19’ s.t. Belloni); Brunori, Persano. A disp, Melgrati, Zappella, Mosti, Zini, danese, Salifu, Kequi, Tassi, Boghini. All. Dal Canto



Arbitro: Ivan Robilotta



Marcatori: 12’ p.t. Pereira (J), 42’ pt. Brunori (A), 25’ s.t. Muratore (J), 45’+2’ s.t. Bunino (J)



Ammoniti: 24’ p.t. Varutti (A), 10’ s.t. Emmanuello (J), 19’ s.t. Del Prete (J)