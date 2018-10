JUVENTUS UNDER 23-ROBUR SIENA 2-2



Marcatori: 4’ p.t. Pereira (J), 9’ p.t. Mavididi (J), 39’ p.t. Cianci (S), 2’ s.t. Aramu (S)



Juventus (3-4-1-2): Del Favero; Andersson, Del Prete (31’ s.t. Morelli), Coccolo; Zanimacchia (22’ s.t. Di Pardo), Touré (22’ s.t. Emmanuello), Kastanos, Beruatto; Pereira; Olivieri (17’ s.t. Bunino), Mavididi (17’ s.t. Muratore). A disp. Nocchi, Busti, Zanandrea, Di Pardo, Pozzebon, Kameraj, Capellini. All. Zironelli.



Robur Siena (4-3-1-2): Contini; Brumat, Russo, Rossi, Zanon (35’ s.t. Imperiale); Arrigoni, Gerli, Vassallo (27’ s.t. Cristiani); Aramu (35’ s.t. Guberti); Cianci (25’ s.t. Fabbro), Gliozzi. A disp. Nardi, Cefariello, Belmonte, Bonechi, De Santisi, Di Livio, Romagnoli. All. Mignani.



Arbitro: Natilla di Molfetta