Matteo Marani, intervenuto in conferenza stampa all'Hotel Sheraton di Milano San Siro, ha ribadito alcuni concetti fondamentali della sua candidatura ufficiale alla presidenza della Lega Pro: "La più grande necessità dei club di Serie C è quella di riuscire ad aumentare la sostenibilità, essendo l'anello più debole del sistema calcio. La Serie C deve tornare ad essere vista come fucina di talenti, attraverso un processo di formazione e valorizzazione dei nostri giocatori. Bisogna ricostruire dal basso il vero laboratorio del calcio italiano. Solo così restituiremo appeal al nostro calcio".



Sulla vicepresidenza affidata a Gianfranco Zola: "Ha accettato il ruolo di vicepresidente dopo la mia candidatura ufficiale di ieri. Insieme a lui, possiamo pensare ad un progetto collettivo di crescita che possano anche prendere spunto dai modelli presenti all'estero".



Sul ruolo della Lega: "Chiaramente la Lega dev'essere vicina a tutti i club e deve cercare il dialogo con tutti gli enti e con le altre leghe. Non si può escludere la Lega Pro dai discorsi sul calcio italiano".



Sulle seconde squadre: "Il modello delle seconde squadre è un modello che funziona, vedasi il caso Juventus. Ora dipenderà da quante squadre vorranno partecipare ed aderire a questo progetto. Andranno fatte delle valutazioni, al momento è prematuro parlarne".