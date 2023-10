"La Serie C, la regular season, andrà in diretta sulla Rai per la prima volta nella sua storia". A comunicare la notizia è direttamente il presidente della Lega Pro, Matteo Marani, tramite i canali ufficiali della Lega. "Domenica 29 ottobre andrà in onda su Rai 2 il big match Catania-Avellino. È una grande festa per tutti i tifosi e gli appassionati. Un evento storico che rallegra tutti noi".