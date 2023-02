Brutto episodio di cronaca nella notte, quando la macchina dell'allenatore della Virtus Francavilla Antonio Calabro, parcheggiata sotto casa, è stata colpita da due colpi di arma da fuoco. La Lega Pro ha rilasciamo un commento sulla vicenda: "In riferimento al gravissimo fatto accaduto la notte scorsa che ha visto coinvolto il tecnico della Virus Francavilla, esprimiamo, come Lega Pro, totale solidarietà e vicinanza a mister Antonio Calabro.



Queste sono vicende che non si conciliano con lo sport e che arrecano un gravissimo danno all’immagine di tutto il calcio. Nel pieno rispetto delle forze dell’ordine, auspichiamo che le autorità competenti facciano immediata luce su questo deplorevole episodio” dice il presidente della Lega Pro Matteo Marani".