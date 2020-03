La Lega Pro, preso atto del DPCM del 1 marzo 2020 e delle comunicazioni delle autorità competenti, ha disposto il rinvio delle gare dell'11a giornata del campionato di Serie C dei gironi A e B in programma nei giorni 7 e 8 marzo 2020 e della gara di andata di Coppa Italia Serie C in programma l'11 marzo p.v. Tale decisione è stata assunta, coerentemente con quanto sino ad oggi stabilito per affrontare l'emergenza coronavirus.



Già programmate le date dei recuperi:

11 marzo 2020: recupero gare 8a giornata

18 marzo 2020: recupero gare 9a giornata

1 aprile 2020: recupero gare 10a giornata

8 aprile 2020: gara d'andata Coppa Italia Serie C

15 aprile 2020: recupero gare 11a giornata

22 aprile 2020: gara di ritorno Coppa Italia Serie C.