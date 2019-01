Il Comitato Etico, presieduto dal Prefetto Francesco Cirillo, riunitosi d’urgenza a Roma, al termine della riunione a cui è stato invitato Francesco Ghirelli, Presidente Lega Pro, ha intrapreso delle iniziative.



Ha scritto al Presidente Ghirelli: “A seguito delle dichiarazioni rilasciate dal Sig. Nicola Di Matteo (Teramo) e riportate su tutti i principali organi di stampa, ed avendo rilevato come le suddette dichiarazioni siano senz’altro contrarie ai principi informatori del Codice Etico di Lega Pro, ha deliberato di effettuare una segnalazione alla Procura Federale affinché venga aperto un procedimento e rilevato eventuali violazioni normative.

Alla luce di ciò, si chiede alla Lega di escludere il Sig. Nicola Di Matteo dalla partecipazione a qualsiasi evento ufficiale e non ufficiale della Lega Pro fino al momento in cui non vi sarà una pronuncia da parte degli Organi giudiziari”.



Il Comitato Etico ha inviato, inoltre, una lettera a Luciano Campitelli, Presidente del Teramo Calcio, convocandolo per un’audizione dinanzi allo stesso Comitato Etico. “Il Comitato Etico della Lega Pro, che vigila sul rispetto dei principi etici di tutti i soggetti del Codice Etico -si legge- ha disposto l’apertura di un procedimento al fine di far luce sull’intera vicenda e stabilire se vi siano dei profili di responsabilità in campo alla società”.