"Nel pomeriggio di ieri ho depositato la candidatura ufficiale per l'elezione a presidente della Lega Pro, assieme al manager Francesco Zicchieri e al fiscalista Alberto De Nigro, questi ultimi per il ruolo di vicepresidenti". Lo annuncia Marcel Vulpis. attuale presidente facente funzione della Lega Pro. "Ci candidiamo a guidare la Lega nel prossimo biennio - aggiunge Vulpis - fino alla naturale scadenza del quadriennio olimpico. Questo team conferma l'approccio manageriale che vogliamo dare al nostro futuro lavoro, per il bene della Lega stessa e dei suoi 60 associati". L'Assemblea Elettiva della Lega Pro è prevista per la mattina di giovedì 9 febbraio, al Salone d'Onore del Coni a Roma. (ANSA).