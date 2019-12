Nuovo ribaltone in Serie A: Mario Cicala si dimette dall'incarico di commissario ad acta della Lega Calcio. Secondo quanto riferito da Ansa, Cicala, che era stato nominato lo scorso 2 dicembre con il mandato di portare la Lega a individuare il nuovo presidente dopo le dimissioni di Miccichè, ha comunicato alla Federcalcio la sua decisione: l'ex magistrato era finito al centro di polemiche per un presunto conflitto di interessi riconducibile al ruolo di supplente nel Consiglio di sorveglianza della Lazio, di cui non aveva fatto menzione nel proprio curriculum. Tra i nomi dei possibili sostituti, sempre secondo Ansa, Gerardo Mastrandrea (attuale Giudice Sportivo), Marco Brunelli (dg della Figc) e Giancarlo Abete (ex presidente federale).