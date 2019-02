La sentenza del Tribunale di Milano accoglie il ricorso della Lega contro No Freez Iptv, uno dei principali Iptv usati per seguire in streaming il calcio italiano. I provider avranno ora 4 giorni di tempo per chiudere la piattaforma, con una sanzione di 5mila euro per ogni giorni di ritardo.



A tal proposito, si era espresso nelle scorse settimane il presidente della Lega, Gaetano Miccichè: "La pirateria è un crimine che danneggia non solo il patrimonio dei club e degli appassionati di calcio, ma anche priva tutto il movimento del calcio delle risorse necessarie alla crescita. È necessario che le istituzioni, le autorità e le forze dell' ordine proseguano in questa lotta".