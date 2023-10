L’Assemblea della Lega Serie A si è svolta questa mattina in videoconferenza. Le Società hanno approvato, in ambito di ripartizione dei diritti audiovisivi, il calcolo della quota abbonamenti e biglietti per la stagione in corso.

Nel corso della riunione i Club hanno proseguito gli approfondimenti sulla strategia e lo stato delle trattative per i diritti audiovisivi internazionali e sui pacchetti Betting&Dati.



Relativamente ai diritti audiovisivi domestici del Campionato di Serie A, è stato fornita una dettagliata sintesi dopo le 5 giornate di trattative private con i tre broadcaster (DAZN, Mediaset e Sky).

Nel corso della settimana verranno richieste le offerte migliorative per i vari diversi scenari competitivi.

Le offerte finali verranno presentate e discusse nella Assemblea del prossimo 16 ottobre che si terrà in presenza presso la sede della Lega.