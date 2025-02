Lega Serie A con l’Agenzia ONU per i Rifugiati-UNHCR: l’iniziativa per la 24esima giornata

UNHCR

In occasione dellain collaborazione con laverrà promossa la Campagnalanciatache ha l’obiettivo di raccogliere fondi per garantire accesso all’istruzione primaria e portare speranza nella vita di tantissimi bambini e bambine in fuga da guerre e violenze.Dall’1 al 23 febbraio la campagna può essere sostenutaI fondi raccolti con la campagna andranno a sostenere il programmadi UNHCR in 26 Paesi del mondo che mira a garantire l’accesso alla scuola primaria aentro il 2027 e ad assicurare che altrinon abbandonino l’istruzione.

In occasione della 24ª giornata di campionato, in programma da venerdì 7 a lunedì 10 febbraio,invitando tutti i tifosi a contribuire con una semplice donazione. In tutti gli stadi, inoltre, sarà trasmesso sui maxi-schermi il video dell’iniziativa, mentre in televisione andrà in onda la grafica dedicatapoco prima del fischio di inizio di ogni gara. Tra i testimonial dell’iniziativa ci sono Demetrioe Giuseppe, insieme al giocatore della Juventus Timothye alla schiacciatrice del Vero Volley Milano Myriam

Dall’1 al 23 febbraio 2025 la campagna può essere sostenuta inviando un SMS al numero solidaleo chiamando da rete fissa. Il valore della donazione sarà diinviato da cellulari WINDTRE, TIM, Vodafone, Iliad, PosteMobile, Fastweb, Coop Voce, Tiscali. Saràper le chiamate da rete fissa TIM, Vodafone, WINDTRE, Fastweb, Tiscali, Geny Communications e, sempre per la rete fissa, di 5 euro.