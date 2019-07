Prima della compilazione dei calendari per la stagione 2019/2020 snella sede di Via Rosellini si sta svolgendo oggi la consueta Assemblea di Lega della Serie A.



L'ODG - Una riunione per cui, all'ordine del giorno, spicca l’approvazione del budget 2019/2020, del calendario competizioni per la stessa stagione, oltre all’aggiornamento delle negoziazioni con IMG, accordo collettivo Lega Nazionale Professionisti - Associazione Italiana Calciatori e la fatturazione dei proventi derivanti dalla commercializzazione dei diritti televisivi per la stagione 2019/2020. In particolare verrà valutata l'offerta di MediaPro per i diritti tv della Serie A.



TUTTI PRESENTI - Presenti a Milano tutti i club e spicca la presenza del presidente della Juvenuts, Andrea Agnelli, degli ad dell'Inter Beppe Marotta e Alessandro Antonello, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis con l'avvocato Chiarello, ma anche la nuova proprietà della Fiorentina con la presenza di Joe Barone, braccio destro di Rocco Commisso.