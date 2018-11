È iniziata, presso la sede della @SerieA, la riunione tra allenatori e arbitri sul Var pic.twitter.com/ZKoB4BKg9M — calciomercato.com (@cmdotcom) 19 novembre 2018

Nella sede della, a Milano in via Rosellini, oggi è il giorno dell'incontro tra i rappresentanti degli Staff Tecnici dei Club di Serie A con il Presidente dell’AIA Nicchi e il designatore degli arbitri Rizzoli, alla presenza dei vertici della Lega Serie A. Il tema è lo stato di attuazione del sistema Video Assistant Referees (VAR). Calciomercato.com segue LIVE la giornata con gli inviati Daniele Longo e Alessandro De Felice.Fra gli altri, Gattuso, Nicola, Pioli, Maran, Mazzarri, De Zerbi, Ancelotti e Spalletti. Per la Juve c'è Landucci, il vice di Allegri. Per la Roma, il ds Monchi.