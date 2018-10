"Un caloroso in bocca al lupo per il prestigioso incarico e i complimenti per il traguardo raggiunto in giovane età", questo in sintesi il messaggio che il Presidente della Lega Serie A Gaetano Miccichè ha rivolto, nel corso di una telefonata, al nuovo Presidente dell'Inter Steven Zhang. I due Presidenti, al termine della chiacchierata nella quale il Presidente dell'Inter ha ringraziato il Presidente della Lega per il gentile pensiero rivoltogli, si sono dati appuntamento a breve per parlare di lavoro e collaborare insieme alla crescita del calcio italiano.