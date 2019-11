Gaetano Miccichè esclude di tornare alla presidenza della Lega Serie A dopo le dimissioni presentate martedì: "Dopo la decisione che ho preso - ha spiegato a Radio Bruno Toscana - non c'è alcuna arrabbiatura. Diciotto mesi fa sono stato chiamato a svolgere un compito completamente diverso rispetto alla mia attività professionale e l'ho fatto con impegno e passione. Ora ritengo che non ci siano più le condizioni per continuare bene e quindi ritorno al mio lavoro basico, qualcun altro si occuperà del calcio. Non vorrei entrare nel merito di cosa c'è dietro perché ho imparato da ragazzo che tutte le dietrologie hanno e non hanno un senso. Volete sapere se posso tornare sui miei passi? Mi sono dimesso martedì e non sarebbe serio se a distanza di pochi giorni dicessi qualcosa di diverso. Sono sulla stessa posizione".