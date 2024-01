Lega Serie A: oggi un'assemblea infuocata. Errori Var e Decreto Crescita non all'ODG, ma faranno discutere

Sarà un'assemblea della Lega Serie A infuocata quella che ci apprestiamo a vivere nel pomeriggio di oggi 8 gennaio 2024. Non sono all'ordine del giorno né la problematica del Decreto Crescita, né gli enormi problemi che il Var sta creando in queste giornate di campionato, ma sicuramente i 20 rappresentati dei 20 club protagonisti del nostro massimo campionato ne parleranno.



IL COMUNICATO - In conformità alle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari, l’Assemblea della Lega Nazionale Professionisti Serie A è convocata per lunedì 8 gennaio 2024 presso la sede della Lega Nazionale Professionisti Serie A in Via Ippolito Rosellini, 4 Milano alle ore 12.45 in prima convocazione e, occorrendo, alle ore 14.45 in seconda convocazione per l’esame, la discussione e le decisioni in merito agli argomenti contenuti nel seguente



ORDINE DEL GIORNO

1. Verifica poteri.

2. Comunicazioni del Presidente.

3. Comunicazioni dell’AD.

4. Argomenti federali.

5. Valorizzazione giovani ed attuazione di disposizioni legislative.

6. NAV: informativa generale e proposte di sponsorizzazione.

7. Diritti AV Internazionali stagioni 2024/2025 e seguenti.

8. Diritti AV 2024-2029: Licenze Dati (territori nazionale e internazionali) e Licenze

Betting streaming (territori internazionali).

9. Varie ed eventuali