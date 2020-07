Il Consiglio di Lega ha scelto Lazard come advisor finanziario della Serie A. La banca d'affari affiancherà i 20 club del massimo campionato italiano nel confronto con i fondi d'investimento interessati a entrare in partnership nella media company che la Lega intende costituire per vendere i diritti tv e valorizzare il brand, in Italia e nel mondo. Martedì l'assemblea di Lega ha dato il mandato al presidente, Paolo Dal Pino, per proseguire il dialogo con i fondi interessati (tre sono già usciti allo scoperto, altri potrebbero farlo), in modo da ottenere proposte concrete entro la fine di luglio.