Nuovo appuntamento per i 20 presidenti dei club di Serie A nella sede della Lega di via Rosellini a Milano: all'ordine del giorno del Consiglio di Lega le valutazioni sui curricula dei tre profili proposti ed individuati per succedere al presidente dimissionario Paolo Dal Pino e dopo la candidatura bruciata di Bonomi. Suggerito dal Milan e accompagnato dai favori di Bologna, Spezia, Sampdoria e Roma, è il nome del noto economista Lorenzo Bini Smaghi, mentre le alternative conducono a due personalità entrambe in quota Lotito, quella del capo di Gabinetto al ministero della Cultura Lorenzo Casini e l'ex direttore generale della Rai Mauro Masi.



Secondo le indiscrezioni filtrate in queste ore, l'elezione non avverrà nella giornata di oggi ma dovrebbe essere rimandata al prossimo appuntamento in Lega di giovedì 3 marzo, quando per la scelta del successore di Dal Pino sarà sufficiente un quorum semplice di 11 preferenze.