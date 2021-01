La Serie A si prende ancora tempo per decidere sull'ingresso dei fondi stranieri nel calcio italiano. Infatti, come si legge su Il Sole 24 Ore, l'assemblea con all'ordine del giorno la votazione in questione è stata spostata al 4 febbraio. Perché, prima della firma, c'è chi vuole ancora discutere alcuni termini dell'accordo.