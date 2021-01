Missione fallita per Claudio Lotito. Il numero 1 della Lazio per ostacolare l'ingresso dei fondi nel calcio italiano ha cercato di far saltare la rielezione dei vertici della Lega Serie A, invece è stato rieletto il presidente Paolo Dal Pino. Il quale si riserva di accettare dopo aver verificato "se esisterà una progettualità condivisa". Sempre secondo il Corriere della Sera, la sua accettazione non è scontata dopo che alla prima tornata solo 10 erano stati i voti a favore, a fronte di 8 schede bianche e due nulle.



Nella bagarre i manager si sono divisi fra i pontieri (Agnelli, Scaroni e Fienga impegnati a convincere i colleghi dell’importanza di rimettersi al tavolo e trovare un’intesa) e i cospiratori. Il più abile a muoversi fra i corridoi è stato il presidente della Lazio che pregustando di essere riuscito ancora una volta a paralizzare i lavori della Lega addirittura convinceva Fenucci del Bologna a inviare una pec per ufficializzare il ritiro dalla corsa alla poltrona di consigliere federale. La maggioranza dei club ha voluto però proseguire i lavori e dopo la riconferma di Dal Pino, con 15 preferenze ha appoggiato De Siervo come ad.



Ieri notte Dal Pino ha inviato ai presidenti in visione copia del contratto con il consorzio Cvc-Advent-Fsi, non prima di essersi espresso con forza contro la SuperLega: "Siamo fermamente contrari".