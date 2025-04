Lega Serie A, UFFICIALE: il Primavera 1 torna subito in campo. Posticipate a domani le gare rinviate per la morte di Papa Francesco

Getty Images

ROMA – UDINESE Martedì 22 aprile 2025 ore 11.00

MONZA – SASSUOLO Martedì 22 aprile 2025 ore 15.00

SAMPDORIA – TORINO Martedì 22 aprile 2025 ore 17.00

Laha inevitabilmente scosso il mondo dello sport con lo stop a tutte le competizioni imposto dal Coni che ha fatto da eco a quello già imposto da Figc e dallaIl focus, ora, si sposta sulle date dei possibili recuperi delle partite non disputate nella giornata di oggi con una prima decisione ufficiale che è stata già presa ed è un indizio importante anche in vista delle scelte relative alle gare di Serie A.La Lega Calcio ha infatti ufficializzato che le 3 partite in programma per ilUna prima decisione ufficiale importante, aspettando quella che riguarderà la Serie A, chee soprattutto lascia aperta la porta ad una ri-calendarizzazione delle gare del nostro massimo campionato già a partire dalla giornata di domani.