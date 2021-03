Tanto tuonò che piovve. Con 16 voti favorevoli e 4 contrari (Crotone, Genoa, Sampdoria e Sassuolo) oggi l'assemblea della Lega Serie A ha votato la cessione dei diritti televisivi a Dazn nel triennio dal 2021 al 2024 per una cifra vicina agli 840 milioni di euro a stagione.



Dazn trasmetterà tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano: ogni giornata 7 gare in esclusiva e 3 in co-esclusiva con un'altra emittente. In questo senso la Lega Serie A può discuterne fino alla scadenza fissata a lunedì 29 marzo con Sky, che ha offerto 70 milioni di euro a stagione per questo pacchetto.