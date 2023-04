È arrivata la decisione ufficiale. Sarà L’Equipe a trasmettere la Coppa Italia e la Supercoppa italiana in Francia fino al 2024. Lo ha deciso l’assemblea della Lega Serie A, riunitasi oggi in assemblea in videoconferenza: un voto arrivato all’unanimità.



“All’unanimità le Società hanno accettato l’offerta ricevuta da l’Equipe, esclusivamente per il territorio francese, per i diritti audiovisivi della Coppa Italia (ultime 3 gare di questa stagione e tutte quelle della prossima) e della Supercoppa 2023/2024”, ha spiegato la Lega in una nota.



Tra le emittenti che sono riuscite ad acquisire dei pacchetti della Coppa Italia all’estero negli ultimi anni la più nota è DAZN, che trasmette il torneo in Germania e Austria, insieme ai pacchetti per Giappone e Spagna.